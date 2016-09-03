川普妻援交？她告媒體求償47億
美國共和黨總統候選人川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）因為不滿被媒體影射年輕時曾援交，從事高端伴遊服務，她委託律師提告，求償1億5000萬美元(約新台幣47億)。
梅蘭妮亞現年46歲，是川普第3任妻子，來自斯洛維尼亞（Slovenia），2005年與川普結婚，而自從川普競選總統來，她的小道消息從未間斷，先是裸照曝光，最近《每日郵報》引述一家雜誌文章說，90年代梅蘭妮亞曾在一間模特兒公司擔任伴遊業務，負責陪伴富裕的客戶並提供色情服務，並且在紐約兼職伴遊小姐時認識現任丈夫川普。
梅蘭妮亞正式起訴英國《每日郵報》（Daily Mail）和美國一個部落格寫手塔普利（Webster Griffin Tarpley）。梅蘭妮亞的律師稱，這些指控百分之百都是虛構，嚴重損及她的名聲，這些毫無真憑實據的謊言傷害川普夫人，因此要求償約1億5000萬美元（約合新台幣47億元）。
隨後每日郵報也發表聲明說，有關先前刊登影射川普妻子從事伴遊的文章已全部撤回，並且很遺憾造成這樣的誤解。
(中時電子報)
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