哥倫比亞與FARC叛軍 26日簽訂和平協議

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哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）今天表示，哥國與哥倫比亞革命軍（FARC）和平協議將正式於9月26日簽定，成為邁向終結長達半世紀衝突的新里程碑。

在哥國10月公投以最終同意政府與FARC的歷史性協議前，桑托斯宣布「將於9月26日在卡他赫納（Cartagena）簽定和平（協議）」。1050903

(中央社)