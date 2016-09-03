9月3日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●2020年、2030年、2031年 軍公教年金大限

在軍公教團體發動10萬人遊行前夕，考試院銓敘部長周弘憲昨天公佈公務員退撫基金最新精算結果，公務員退撫基金負債高達2.3兆餘億元，軍公教的年金帳戶將在15年內相繼破產，軍人帳戶大限在2020年，教職員在2030年，公務員為2031年，如果要維持未來50年財務平衡不破產，提撥率要提高3倍多，因此年金制度非改不可。

●600萬劑 公費流感疫苗 下月擴大施打

今年度公費流感疫苗於下月1日開打，不僅放寬公費流感疫苗施打對象，疫苗採購數量更倍增至600萬劑，亦即國內每4人就有1人接種流感疫苗，創下我國公共衛生史上施打流感疫苗最多紀錄。

●金管會初步調查報告出爐 兆豐6缺失 財部將告蔡友才

行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨第二次開會，行政院發言人童振源表示，金管會初步調查報告提六大缺失，督導小組要求財政部待具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失職董事提訴訟追償，也就是說，將對兆豐金控前董事長蔡友才提告。

蘋果日報

●35起電池爆炸 三星停售Note7 台4萬支可換新機

出師未捷先自爆！被視為用來對抗蘋果新iPhone的三星旗艦機「Galaxy Note 7」，因為電池有問題，開賣14天來至少發生35件起火爆炸事故，三星昨宣布將在台灣與多國市場暫停銷售，全面回收換機，但不包括中港澳販售機。台灣預計將在本月中開始提供無條件換機服務，預購但尚未拿到的消費者也可免費無條件退貨。正使用Note 7的民眾覺得很可怕，指電池確實易過熱，「現在多打字都擔心會爆炸。」

●10萬軍公教反污名 今上凱道

不滿年金改革過程遭污名化為既得利益者，數十個軍公教勞團體組成的監督年金改革聯盟，今號召支持者上凱達格蘭大道向總統蔡英文抗議。聯盟發言人、全國教育產業總工會副理事長彭如玉昨說，將有約5萬多名退伍軍人、3萬多名退休教師、3萬多名退休公務員及近2萬勞工出席，人數將破10萬人，「自己的權益自己救，讓大家聽到我們的聲音！」總統府昨稱尊重各界多元聲音。

●蔡滅火挺國軍 年金改革「會考量軍人特殊性」

退休軍公教今將上街抗議年金改革過程遭抹黑，蔡英文總統昨向軍人喊話，希望所有軍人以平常心看待，如果不改革，下一代甚至許多現任軍人退休金、退休生活都會受衝擊。蔡強調，身為三軍統帥，她不會坐視污名化國軍，還說年金改革在不同職業有不同問題，軍人「役期短」、「除役早」、「離退率高」的特殊性，政府會考慮進去，要軍人放心。

聯合報

●「反汙名，要尊嚴」 十萬軍公教今上凱道

不滿長期被汙名化，監督年金改革行動聯盟今發起九三大遊行，軍公教勞警消下午兵分四路到凱達格蘭大道，訴求「反汙名，要尊嚴」。預估十萬人參加，北上遊覽車將超過一千輛，其中至少廿名退役上將也要上街頭。

●蔡總統：軍人特殊性 我們會考慮

「監督年金改革行動聯盟」今天率領軍公教勞退休團體齊上街頭，抗議年金改革抹黑軍公教，遊行主辦單位預估將有十萬人參與。蔡英文總統昨天親自喊話，表示社會對年金改革有許多不同意見，希望大家以平常心看待；年金問題「不是任何人的錯，不是任何職業的問題」，而是長期以來，沒有改革的勇氣。，這是新政府上台後首場大規模組織動員的遊行，府院黨嚴陣以待，也擬妥因應行動，減緩衝擊。

●兆豐案 政院究責揭示六大疏失

行政院督導小組昨公布兆豐銀事件初步調查結果，認定兆豐銀確有六大明顯行政疏失，將由財政部視具體證據事實，要求兆豐銀行依法對案發時的失職董事提起訴訟追償。

自由時報

●涉洗錢案 有6大疏失 兆豐銀 將求償失職董事

行政院昨召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議後，公布金管會專案小組初步調查報告，直指兆豐銀有六大明顯行政疏失，建議財政部在具體事證明確後，要求兆豐銀對失職董事提起訴訟追償；據了解，因事發時的前兆豐金董事長蔡友才兼任兆豐銀董事長、徐光曦兼任總經理，兩人若確定失職，將遭兆豐銀提告求償。

●總統：年金改革 會考慮軍人特殊性

總統蔡英文昨前往圓山飯店參加「全民國防教育日表揚活動」，頒發國軍楷模、模範團體主官、敬軍模範、全民國防教育傑出貢獻獎等獎項。由於年金改革議題近來受熱烈討論，部分軍公教團體今天上街遊行，蔡英文表示，推動年金改革，是人民對新政府最大期待，她也說，身為中華民國的總統、國軍三軍統帥，絕對不會坐視有人污名化國軍。

●結核菌 高師大團隊3分鐘檢出

高雄師範大學教授林裕森率領的研發團隊，以六年時間突破百年限制，完成「結核菌自動鏡檢」系統，透過電腦比對，只需三分鐘就可完成，更重要的是痰檢體檢出率超過九十％，技術獨步全球，榮獲第三屆日本技術創業大賞選拔會台灣區冠軍，本月十日將角逐在日本東京舉行的全球總決賽，爭取最高榮譽。

(中時電子報)