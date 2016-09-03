歐巴馬批中國 別在小國面前炫耀實力

美國總統歐巴馬批評中國應該要表現泱泱大國風度，不要在南海炫耀實力。（美聯社）

美國總統歐巴馬在接受CNN訪問時表示，隨著影響力日益提升，中國應該做個更負責任的大國，避免在像南海這樣與其他小國在有爭議的問題上炫耀實力。

根據CNN報導，歐巴馬批評中國比菲律賓、越南等國家都大，不應到處炫耀實力。

同時，菲律賓總統杜特蒂也說，據他所得到的令人不安的情報顯示，中國已經在兩國出現爭議的黃岩島派出大量駁船在此填海造島；杜特蒂說，那裏又將會有新的爭議出現，他預計在北京的雙邊會談中提出這個問題。

美國在6月曾經警告北京，如果繼續在黃岩島軍事擴張的話，將會採取行動。

BBC報導，不久前，海牙的一個國際法庭裁決中國在有爭議的海域人工造島是非法的。

(旺報)