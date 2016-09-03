蔡依林揭出道傷疤 坦言多次崩潰想引退

蔡依林出道17年已奠定歌壇天后地位。（圖／本報系資料照片）

蔡依林出道至今17年，靠著努力不懈的精神，讓她從少男殺手蛻變成流行天后，成為許多人爭相模仿的對象，不過近日受訪時自曝曾長時間受到外界質疑，讓她多次崩潰想退出歌壇。

蔡依林先在參加MTV新聲卡位戰奪冠，接著便趁勢推出個人首張專輯，一炮而紅的她更被封為「少男殺手」，雖然曾因合約糾紛陷入低潮，不過簽入當時的新力唱片公司時，靠著《看我72變》轉型成功，奠定在歌壇天后地位，她透露當時事事力求完美，不容許表演有任何出錯及瑕疵，因此只要在舞台上犯錯就無法原諒自己，常在演出後崩潰痛哭，以至於日子過得相當緊繃。

此外為了在鏡頭前呈現完美，讓自小就有嬰兒肥的她，從出道以來就嚴格控管體重，不僅長期只吃過水的食物，甚至還請工作人員買麥當勞回來，只「聞香」來催眠自己填飽肚子，也讓她一度只瘦到30幾公斤，高壓式自我管理的方式也讓歌迷相當不捨。

蔡依林在2007年以《舞孃》拿下金曲獎最佳女歌手，她致詞時感謝所有不看好她的人，也自嘲拿下這個獎項時，曾有人曾質疑是「體操選手」得獎，對於拿獎仍未能減少外界批評的聲浪，也讓她逐漸開始懷毅自己，甚至覺得外界對她投射懷疑以及不友善的眼光，因此萌生退出歌壇的念頭，不過在經紀人葛福鴻鼓勵下，她休息三個月學習新東西，並學著用不同角度來看待事情，也讓她活出更自在的自己。

(中時電子報)