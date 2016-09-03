流感疫苗下月開打 學生校園接種免費

今年度公費流感疫苗將於下月1日開打，衛生福利部疾病管制署長周志浩提醒，今年針對在醫療院所施打的對象編列每人補助100元處置費，其他費用依醫療院所規定。校園集體接種則由衛生局和醫療院所合約，學生不必付錢。

學生若因故未能在學校接種，可持學校發給的通知單至指定合約院所接種，疫苗免費，但仍需付掛號費等相關費用。

(中時)