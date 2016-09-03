咖啡成癮？研究：基因使然
現代人幾乎天天都要喝咖啡，尤其是上班族，早上1杯咖啡，午飯後再喝1杯提神。然而最新的研究指出，有人1天喝2杯咖啡提神，可能不是自己的問題，而是基因使然。
據《CNN》報導指出，1份刊登於在科學報告（the journal Scientific Reports）的研究指出，有某種基因變異的人，不需喝大量咖啡，只要少量咖啡就能攝取到咖啡因來提神。
這個基因被稱為PDSS2，它使人們降低對咖啡因的代謝速率，使咖啡因在體內停留的時間較長。而無此項基因變異的人，因代謝速率較快，因此需要喝更多的咖啡來提神。
這份研究報告對1213位義大利人和1713位荷蘭人進行研究，並調查每日飲用咖啡的習慣。針對義大利人的研究結果顯示，有PDSS2基因的人通常每日喝較少的咖啡，而對於荷蘭人的研究也有類似的結果。
「根據研究，每個人對咖啡的需求度可能是基因使然」，該研究負責人愛丁堡大學群體健康科學博士Nicola Pirastu表示，仍需進行更大規模的研究，釐清PDSS2和咖啡攝取量間的生物學關聯性。
(中時電子報)
文章來源：CNN
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