桃園國樂節「指樂飛揚─青年指揮成果音樂會」

《NCO器樂大賽─箏符琴海》第二名許馨方獨奏古箏協奏曲《如是》，以女性的優雅演繹高潔純樸的心靈世界。（臺灣國樂團提供）

文化部所屬臺灣國樂團應桃園國樂節之邀，2016年9月4日（日）下午2:30於中壢藝術館盛大演出《指樂飛揚─青年指揮成果音樂會》，擔綱指揮的游家輔為NCO指揮家培育課程重點培訓才子，該場演出為免費索票活動，展現培育成果，精緻回饋廣大樂友。

NCO第二屆「菁英爭揮」冠軍青年指揮游家輔擔綱《指樂飛揚─青年指揮成果音樂會》指揮，他細膩、精準的調整樂句的起伏。（臺灣國樂團提供）

精彩的演出曲目以「客家」、「經典」、「狂想」等三個主軸來規劃，特別透過一些耳熟能詳的客家音樂來吸引桃園地區眾多的客家鄉親一起參與藝文活動。其中，安排嗩吶演奏家崔洲順、石瑞鴻演出雙嗩吶協奏曲，兩位演奏家一同詮釋經典樂曲《客家音畫》。

另一位樂壇新星《NCO器樂大賽─箏符琴海》古箏新秀選拔第二名許馨方，演出古箏協奏曲《如是》，詮釋「純樸的心靈世界，得以內心的平靜」世界，此外，透由彭修文大師早期改編自琵琶獨奏古曲的代表作《月兒高》，將傳統音樂完善呈現，壓軸曲目選自作曲家王乙聿所創作的《蓬瀛狂想》，在臺灣國樂團精彩演繹下，一起分享「用音符記述臺灣早期的文化與音樂印象」。

培育專才，發掘樂壇新力量

臺灣國樂團用演出傳遞臺灣美學品味，同時為發掘優秀指揮人才，培育青年指揮，舉辦「指揮家培訓課程」、「國樂指揮研習營」及「青年指揮大賽」青年指揮培訓計畫等活動，由音樂總監閻惠昌全程指導，並邀請國內外知名指揮家進行專題講座，為指揮專才提供研習平台，發掘樂壇新力量。

本場演出指揮游家輔，連續二年參加青年指揮培訓計畫，並在2016年1月的青年指揮選拔大賽榮獲第一名及最佳魅力臺風獎。身為桃園子弟的游家輔，希冀能發揮個人所長，回饋孕育他的土地，並以最堅強的實力獲得這次在舞台上綻放的機會，歡迎桃園的鄉親踴躍到場見證家輔的音樂風采，展現新星光芒。

音樂會資訊

演出時間：2016/09/04（日）14：30

演出地點：中壢藝術館（地址：桃園市中壢區中美路16號）

主辦單位：桃園市政府文化局

演出單位：臺灣國樂團

索票資訊：免費索票入場

1. 索票節目訂於8/25(四)上午9時起，於「桃園市政府文化局」、「桃園展演中心」及「中壢藝術館」服務台同步開放索票，每人限索4張，數量有限，索完為止。

2. 索票節目於演出前30分鐘開放觀眾入場，演出前10分鐘，開放無票觀眾依序補位，座滿為止，敬請持票觀眾提早入場。

3. 主辦單位保留活動變更權利，請上活動官網或粉絲專頁瀏覽最新訊息。

(中時電子報)