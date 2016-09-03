愛蜜莉下通牒 24小時內不回應就告「宅貓妙可」

愛蜜莉下通牒24小時內「宅貓妙可」不公開回應，將直接委任律師採取法律途徑提告。(截自愛蜜莉的異想世界)

波奇的作者愛蜜莉，貼上網友整理妙可跟波奇比較圖。(愛蜜莉的異想世界)

日前提告臭跩貓LINE貼圖涉嫌抄襲的「宅貓妙可」，意外的讓自己惹上一身腥，粉絲抓出「妙可大王」造型與插畫家愛蜜莉創作的「波奇」十分相像，愛蜜莉也在粉絲頁公開喊話，此事已嚴重打擾她的生活，對方避不回應讓她很失望。愛蜜莉下通牒24小時內「宅貓妙可」不公開回應，將直接委任律師採取法律途徑提告。

「宅貓妙可」的創作者妙可媽與妙可爸日前在北檢按鈴申告，控訴極受歡迎的Line貼圖臭跩貓疑似抄襲她們創作的「妙可大王」。並在臉書發文「得知這件事情的妙可麻深受打擊，甚至每天以淚洗面，甚至連圖都幾乎畫不下去。」

但大多數粉絲卻站在臭跩貓創作者麻糬爸的一方，在兩方臉書底下都有留言認為兩隻貓辨識度極高，並不相像。反而是「宅貓妙可」和粉絲頁「愛蜜莉的異想世界」創作的貓咪角色波奇幾乎有9成相似，幾乎難以辨識，且愛蜜莉的創作比妙可早了許多時間。

插畫家愛蜜莉意外被捲進這場抄襲風暴，稍早她在臉書公開喊話，從宅貓妙可疑似抄襲波奇角色造型事件發生以來，生活已經嚴重受到打擾。她對事件一直選擇不公開說明，是因為不想在還沒確認事實前，輕易的對媒體或大眾發言造成二度傷害，也相信大家好好談就會有妥善的結果。

然而，愛蜜莉說，從 8月31日宅貓妙可爸主動透過 email 先私下聯繫，她提出希望能低調溝通和解的態度與訴求後，對方開始避不回應、逃避神隱的消極處理態度實在讓人失望，截至目前她就這樣乾等了兩天多。

愛蜜莉表示，整個事件處理過程中已經相當的尊重對方，鬧上法庭也是她不樂見的。但她仍下了最後通牒，因真心想儘快解決事情，希望「宅貓妙可」 24 小時內能夠公開回應此次事件，讓她生活回歸平靜，也不想要再這樣繼續浪費社會大眾的媒體資源和時間。

最後，愛蜜莉表示，24 小時後將直接委任律師採取法律途徑提告。

(中時電子報)