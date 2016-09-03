歐盟要蘋果補繳重稅 愛爾蘭決上訴

我要評比

愛爾蘭岌岌可危的少數政府今天同意就歐盟裁罰美國科技巨擘蘋果公司（Apple）必需補繳巨稅，建議向歐洲法院提請上訴。但愛爾蘭政府表示，將提前召開議會，討論蘋果重稅案。

在此之前，愛爾蘭內閣閣員對於是否接受歐盟裁定蘋果必須補繳130億歐元（150億美元）的稅款再加利息，曾出現分歧，而蘋果重稅案也讓愛爾蘭捲入歐洲和美國的口水戰。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）則呼籲愛爾蘭政府針對這項裁罰提請上訴，以確保未來的投資，但民調顯示輿論支持愛爾蘭接受這筆天價罰金，並投入社會服務。

愛爾蘭財政部長努南（Michael Noonan）向記者說：「愛爾蘭全體閣員無異議決定就歐盟執委會的蘋果裁罰案，向歐洲法院提出上訴。」

但在野新芬黨副黨魁麥唐納（Mary Lou McDonald）則說，容許蘋果避稅是「不道德且可憎的」。

愛爾蘭官員透露，國會原訂27日開議，但將在7日加開特別會期。

歐盟執委會發言人則表示：「執委會將在法庭上捍衛蘋果裁罰案。」1050903

(中央社)