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巴西「聖保羅頁報」今天報導，7月被聯邦警察在Hashtag專案逮捕、對恐怖主義有好感的團體，曾計劃在2016年里約奧運期間使用生化武器。

聖保羅頁報（Folha de S.Paulo）指出，這個業餘恐怖分子團體的計畫，是汙染水供應站。1名團體成員的1則訊息寫道，「這是殺死美國人、伊朗人、什葉派教徒等的絕佳機會。」

據報導，7月21日至8月11日，分布巴西7州的15名恐怖分子，透過電子郵件和通訊軟體Telegram策畫計謀，稱頌伊斯蘭國。

巴西聯警在接獲美國聯邦調查局的警訊後，今年3月開始監控這個團體。1名聯警線人滲入討論團體，取得今年5月至7月20日間的訊息內容。

其中1則訊息寫道，「大家能想像汙染水供應站引發的1場生化攻擊？我們將被寫進歷史。若覺得太過分，我們就發動1場較簡單的攻擊。」

另1則訊息寫道，「讓我們進入阿拉天堂的機會，將在這次奧運。」

還有1名恐怖分子建議發動類似2013年美國波士頓馬拉松賽跑的攻擊事件：那次的恐怖攻擊造成3死264傷。

恐怖團體還討論自製炸彈，以及躲避巴西情報局和聯警的方法。1050903

(中央社)