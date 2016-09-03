科羅拉多電影院槍擊案 判4倖存者賠款

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2012年科羅拉多州奧羅拉電影院槍擊案，部分倖存者控告電影院的母公司，陪審團裁定戲院無過失。如今4名拒絕與戲院和解的倖存者，被法官裁定賠戲院70萬美元官司開銷。

2012年7月20日，位於科羅拉多州奧羅拉（Aurora）郊區的「世紀奧羅拉複合式電影院」（Century Aurora Multiplex）發生重大槍擊，一名男子在蝙蝠俠電影「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）午夜首映會上開槍，造成12人死亡、70人受傷。槍手霍姆斯（James Holmes）後來被判無期徒刑，不得假釋。

根據法院紀錄，數十名在槍擊案中逃過一劫的倖存者，聯手將「世紀奧羅拉複合式電影院」的母公司喜滿客（Cinemark）告上州立法院，理由是戲院沒有足以防範槍擊事件發生的安全措施，因此要求民事賠償。

今年5月，陪審團裁定喜滿客並不需要為奧羅拉電影院槍擊案負責。

根據科羅拉多州州法，民事訴訟當中勝訴的一方，有權對敗訴的一方求償官司費用開銷。喜滿客委任律師開出的法律費用，總計70萬美元。

大多數提告的倖存者後來同意與喜滿客和解，以承諾不再上訴做為交換條件，讓喜滿客同意撤銷索賠。不過，有4名倖存者拒絕和解。

本週稍早，州立法院法官裁定，這4名倖存者必須賠償喜滿客70萬美元的法律費用。1050903

(中央社)