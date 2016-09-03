艾迪墨菲前妻 被兒時好友詐騙千萬美元

好萊塢喜劇影星艾迪墨菲的前妻，離婚時將所獲得鉅額贍養費交給兒時好友從事「海外投資」，結果卻被好友設局詐騙，損失金額約1000萬美元。

艾迪墨菲（Eddie Murphy）1993年與妮可密契爾（Nicole Mitchell）結婚，育有5名子女。兩人已在2005年離婚。

根據聯邦法院紀錄，妮可密契爾與艾迪墨菲離婚時，拿到鉅額贍養費。她將絕大部分的贍養費，交給從小跟她在加州沙加緬度（Sacramento）一起長大的好友斯楚拉托斯（Troy Stratos），讓他代為操作聲稱可獲利優厚的「海外投資」。

不過，斯楚拉托斯並沒有幫她投資，所有的錢實際上都落入他自己的口袋。調查顯示，妮可密契爾被相識34年的斯楚拉托斯，總共騙走約1000萬美元。

斯楚拉托斯已於8月31日向法庭坦承犯罪，9月上旬將出庭應訊。1050903

(中央社)