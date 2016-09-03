抗議年金改革抹黑軍公教 兵分四路上街

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監督年金改革行動聯盟今天號召上萬退休軍公教上街，抗議政府在年金改革中抹黑且霸凌軍公教。聯盟規畫抗議人士下午2時兵分四路出發，4時集結在凱達格蘭大道上喊出心聲。

聯盟將率軍公教勞退休團體進行「反污名、要尊嚴，抗議（總統）蔡英文，霸凌軍公教勞」九三大遊行，號稱要號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭抹黑。

聯盟規劃退休軍職人員在大安森林公園和中正紀念堂大孝門集合，退休公務員和警消在二二八公園集合、退休教師在中正紀念堂自由廣場集合，兵分四路遊行，最後在凱道上集合。

聯盟說，會走上街頭是因長期受污名化，走出來是要反污名、要尊嚴，也希望年金可好好改，不要有文革式、針對性的改，也希望不要把軍公教警消與勞工對立。

蔡總統昨天雖沒直接針對遊行喊話，但在出席105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動時表示，年金改革時會考慮軍人有「役期短」、「除役早」與「離退率高」特殊性，她身為中華民國總統和三軍統帥，絕不會坐視有人汙名化國軍或少數人對國軍冷嘲熱諷。

總統府發言人黃重諺昨天表示，台灣是民主社會，尊重各多元聲音，政府也希望在活動後，大家繼續坐下來，共同改革年金制度。

行政院長林全昨天說，應尊重退休軍公教人員表達看法權利，公共政策本來就會有不同意見，希望透過激盪和討論後聚焦，這是民主社會必經過程。

參與遊行人士身分，國防部發言人陳中吉昨天表示，現役軍人不應該也不適宜去遊行，國防部目前沒查察措施，而如果有人被檢舉，會視個人狀況處理。

考試院長伍錦霖昨天上午在考試院第12屆就職2週年記者會中受訪說，希望大家冷靜、理性、顧大局；對可能有公務員上街，這與集會遊行法、公務人員行政中立法與公務員服務法等有關，假日遊行沒動用公家資源，也不是為特定政黨，法制面沒違反相關規定。

遊行兵分四路，可能對假日的台北市交通產生影響，台北市政府警察局交通警察大隊除說明管制區域並表示，不會使用拒馬、蛇籠，改以1300個改道牌代替。

北市府警局說，加上支援警力後，超過1000警力投入維持遊行秩序，預估遊行人數在8萬到10萬人間。

管制區內原本的公車無法行駛，台北市公共運輸處把71線行經凱道等遊行管制區內公車改道，呼籲民眾到鄰近站候車。

北市公共運輸處配合遊行，在景福門周邊道路凱道、仁愛路、信義路、中山南路、公園路、愛國東路、青島西路、濟南路、襄陽路、林森南路及新生南路等道路交通管制處，調整公車行駛動線，預計有71線公車改道、97個站位取消。

公共運輸處表示，遊行周邊人潮多，民眾可利用鄰近捷運車站到目的地，避免影響行程，期間停用站位，於到站顯示牌上也會顯示「交管不停靠」，提醒民眾。1050903

(中央社)