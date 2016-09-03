黨內支持勁揚 川普民調趕上希拉蕊

根據今天公布的最新路透社/易普索全國追蹤民調，共和黨內可能投票選民最近數週團結一致，支持黨總統候選人川普，使得他原本大幅落後民主黨對手希拉蕊的差距一夕抹消。

8月26到9月1日這1週的民調結果顯示，可能投票選民中有40%支持川普（Donald Trump）、39%支持希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。希拉蕊的支持度在這項每週民調中，從8月25日起逐步下滑，一度拉大到8個百分點的領先幅度也消失。

共和黨選民對黨提名候選人的支持度過去兩週躍升6個百分點，來到大約78%，使川普民調上升。儘管仍較共和黨2012年大選總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）所獲的85%為低，但黨內支持度改善使川普民調拉高。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調是在所有50個州以英語進行線上調查。本週這項最新民調訪查對象為1804位可能投票的選民，信賴區間誤差為3個百分點。（譯者：中央社何宏儒）1050903

(中央社)