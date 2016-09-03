美FDA宣布禁售號稱抗菌清潔產品
美國食品藥物管局（FDA）今天宣布，不得銷售含有包括三氯沙（triclosan）、三氯卡班（triclocarban）等19種化學成分的用品。這些化學物質普遍應用在市面上常見的洗手乳、沐浴乳中。
美國NBCNews報導，FDA表示，雖然商品摻有這些成分會擁有比較好的殺菌效果，但卻無法確定長期使用這些化學物質是安全的。而且，也沒有科學驗證這些物質可以比一般肥皂更有預防疾病的效果。
三氯沙等化學物質用在殺菌清潔用品上已經相當普遍且行之多年，在FDA公布這項聲明之前，美國已經有部分廠商開始停用這些常用的化學物質，而國內食藥署在今年5月也已規定食品類洗潔精不得標示「天然、抗菌、無毒」等字眼，否則最重可以罰400萬元。
(旺報)
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