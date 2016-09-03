美FDA宣布禁售號稱抗菌清潔產品

因為化學物質可能對人體有害，人們多年來習慣使用、宣稱有「抗菌」效果的清潔用品將被禁用。（取自每日郵報）

美國FDA今天宣布，市售肥皂、沐浴乳等清潔用品，含有包括三氯沙（triclosan）、三氯卡班（triclocarban）等19種化學成分者將禁止販賣。（美聯社）

美國食品藥物管局（FDA）今天宣布，不得銷售含有包括三氯沙（triclosan）、三氯卡班（triclocarban）等19種化學成分的用品。這些化學物質普遍應用在市面上常見的洗手乳、沐浴乳中。

美國NBCNews報導，FDA表示，雖然商品摻有這些成分會擁有比較好的殺菌效果，但卻無法確定長期使用這些化學物質是安全的。而且，也沒有科學驗證這些物質可以比一般肥皂更有預防疾病的效果。

三氯沙等化學物質用在殺菌清潔用品上已經相當普遍且行之多年，在FDA公布這項聲明之前，美國已經有部分廠商開始停用這些常用的化學物質，而國內食藥署在今年5月也已規定食品類洗潔精不得標示「天然、抗菌、無毒」等字眼，否則最重可以罰400萬元。

(旺報)