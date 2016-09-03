蔡英文不給記者問 羅智強：史上最會自我打臉的政府
9月1日記者節，總統蔡英文到台南參訪奇景光電公司，面對媒體提問，竟說「我可以講話，但你們（媒體）不能發問」。前總統府副秘書長羅智強批評，競選時蔡英文吹噓她會組「史上最會溝通的政府」，但現在看來是「史上最會自我打臉的政府」。
蔡英文總統在記者節當天不給記者問的行徑令人傻眼，但這也不是第一次，蔡總統遇上她不想答、或不會答的提問，甚至直接說「下一題」。
羅智強凌晨於臉書貼出《史上最會自我打臉的政府》一文，指出去年11月他就說過，蔡英文說的「溝通」指的是「我有講，你就得通」；他也預言「最會溝通」，將是她第一個跳票的政見。
以下為羅智強臉書全文：
去年11月，蔡英文在競選時，高亢地説她如當選，她執政的政府一定會是「史上最會溝通的政府」。
當時，我給她的評論是，蔡英文的「溝通」指的是「我有講，你就得通」。我也預言，這「最會溝通」，將是她第一個跳票的政見，因為依蔡英文面對問題總是迴避的態度，她若當選，絕對是史上溝通最沒誠意的政府。
所以，當她挑在「記者節」，在媒體前立規矩：「我可以説話，但你們不可以發問。」我只能説，蔡總統，妳不要老是努力的證明我的預言是對的好嗎？
「史上最會溝通的政府」！？
真也佩服蔡英文，還「史上」咧！是「史上最會自我打臉的政府」吧！
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。