蔡英文不給記者問 羅智強：史上最會自我打臉的政府

蔡英文總統（中）1日下午到台南樹谷園區參訪奇景光電，試戴時下最夯的VR眼鏡，露出驚訝表情。（報系資料照 莊曜聰攝）

9月1日記者節，總統蔡英文到台南參訪奇景光電公司，面對媒體提問，竟說「我可以講話，但你們（媒體）不能發問」。前總統府副秘書長羅智強批評，競選時蔡英文吹噓她會組「史上最會溝通的政府」，但現在看來是「史上最會自我打臉的政府」。

蔡英文總統在記者節當天不給記者問的行徑令人傻眼，但這也不是第一次，蔡總統遇上她不想答、或不會答的提問，甚至直接說「下一題」。

羅智強凌晨於臉書貼出《史上最會自我打臉的政府》一文，指出去年11月他就說過，蔡英文說的「溝通」指的是「我有講，你就得通」；他也預言「最會溝通」，將是她第一個跳票的政見。

以下為羅智強臉書全文：

去年11月，蔡英文在競選時，高亢地説她如當選，她執政的政府一定會是「史上最會溝通的政府」。

當時，我給她的評論是，蔡英文的「溝通」指的是「我有講，你就得通」。我也預言，這「最會溝通」，將是她第一個跳票的政見，因為依蔡英文面對問題總是迴避的態度，她若當選，絕對是史上溝通最沒誠意的政府。

所以，當她挑在「記者節」，在媒體前立規矩：「我可以説話，但你們不可以發問。」我只能説，蔡總統，妳不要老是努力的證明我的預言是對的好嗎？

「史上最會溝通的政府」！？

真也佩服蔡英文，還「史上」咧！是「史上最會自我打臉的政府」吧！

(中時電子報)