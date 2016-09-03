澎湖海巡查扣陸船重罰 漁獲海拋

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澎湖海巡隊在執行海上巡護勤務，透過雷達系統發現有中國大陸漁船越界拖網作業，依法查扣1艘「閩東漁64530號」鐵殼拖網漁船，今天清晨押返重罰，500公斤漁獲海拋。

中國大陸伏漁季結束後，加上中秋佳節將至，海鮮漁貨民生用品需求大增，陸船趁機越界作業，澎湖海巡隊所屬6007巡防艇昨晚7時在執行海上巡護時，在目斗嶼西北海域發現有大陸「閩東漁64530號」鐵殼拖網漁船越界拖捕，登船臨檢確認違規拖網，清晨零時押返海巡隊。

澎湖海巡隊副隊長陳永鋒表示，「閩東漁64530號」上包括有船老大吳宗賢等8名漁工，將予重罰。船上約有500公斤雜魚蝦蟹等，將予以海拋。

陳永鋒說，澎湖海巡隊在秋節前夕，為遏阻陸船越界作業，將配合第13巡防區雷情監控系統與編密集警網24小時巡護海域，強力執法、淨空海域。1050903

(中央社)