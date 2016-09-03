主播轟「馬蓉跟河南人一樣不要臉」 挨告 稱被盜帳號撇責？

大陸主播胡偉發言惹議，被一狀告上法院。（圖／取材自微博）

王寶強與馬蓉風離婚風波，沸沸揚揚吵了數週仍未停歇，這似乎也讓大陸主播胡偉看不上去，在微博砲轟「馬蓉就跟河南人一樣不要臉」，言論引發河南人不滿，一狀告上法院。

對於發言惹議，胡偉稱是被盜帳號。（圖／取材自胡偉微博）

主播胡偉曾是CCTV第八屆小金話筒獎中國電視主持金獎得主，在大陸算是小有名氣，雖在微博開砲對馬蓉劈腿行徑感到羞恥，不過卻把河南人全拖下水，也引發當地居民不滿表示「做為一位河南人，我有責任、義務維繫河南形象」，因此尋求法律途徑嚴懲損害河南人名譽的人。

胡偉昨晚在微博發文自清，那段侮辱河南人的言論，是之前盜帳號的人所發文，並不是他本人所為，對於不良言行深表歉意並懇求原諒，最後還向所有河南人喊話「我知道我們還是好朋友，對吧」，不過卻被網友痛批敢做不敢當，根本是虛偽的道歉。

(中時電子報)