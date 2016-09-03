三芝共榮社區溪畔步道 心療走廊之旅
三芝共榮社區串聯八連溪水車與溪畔步道、三芝名人文物館、社區梯田、假日農夫市集與農夫學堂，成為都市人「心療走廊」。
新北市政府農業局表示，共榮社區雖有絕佳的天然環境，但因農村人口外移及環境災變，相關設施日漸頹圮，退休教師林義峰帶著當地140戶農家，透過市府輔導參與農村再生計畫，重整荒廢農地。
農業局去年進行的八連溪環境整治，盡量利用當地砌石等生態工法方式，期改善恢復當地自然美景。
農業局表示，今年將接續農村再生年度執行計畫，在三芝共榮社區興建心療走廊橋梁工程，橋身將採用綠建材的方式興建，不僅生態擾動少，更能融入當地自然美景。
農業局表示，共榮社區全區推廣無毒農業，目前正是品嚐西瓜、栗子南瓜、山藥的好時機，趁著暑期偕親友、情人來趟農村再生社區心療走廊之旅，感受好吃好玩又健康的農村風情。1050903
(中央社)
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