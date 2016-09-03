專機密集抵杭州G20 歐習會將登場

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20國集團（G20）杭州峰會明天開幕，今天是各國領袖抵達最密集的一天，包括聯合國秘書長潘基文和美國總統歐巴馬等9國專機將陸續到達，眾所矚目的美中「歐習會」也將登場。

G20是歐巴馬啟程展開他任期內第10次也是最後一次亞洲行，白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）先前表示，歐巴馬此次出行包括三個重心：氣候變化、世界經濟和亞太地區。

除此之外，據新加坡聯合早報引述美國官員表示，歐巴馬與中國大陸國家主席習近平在G20杭州峰會期間舉行「歐習會」，將談論台灣議題以及如何維持兩岸穩定。

英國廣播公司（BBC）報導，陪同歐巴馬前往中國大陸的美國財政部長路傑克（Jack Lew）日前透露，歐巴馬將呼籲各國採取更加廣泛的財政刺激政策，同時會督促中國大陸限制鋼鐵產量。

他表示，歐巴馬會著重提及中國大陸鋼鐵產能過剩對全球鋼鐵製造商帶來的影響，進而要求中國大陸對鋼鐵產業進行改革。

G20杭州峰會4日開幕，杭州蕭山國際機場3日是各國專機抵達最密集的一天。

在G20開幕前，各國工商界的人士開會協商全球經濟領域事情、然後向G20提出政策建議的20國集團工商峰會（B20峰會）今天下午先在杭州國際會議中心開幕。習近平將出席開幕式並發表主旨演講，闡述對中國大陸經濟、世界經濟和全球經濟治理的看法和主張。1050903

(中央社)