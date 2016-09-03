巴西總統泰梅爾訪陸 參加G20峰會

我要評比

巴西總統泰梅爾今天表示，參議院投票決定保留前總統羅賽芙的公權，不會影響新政府執政；且從現在起不再屬於政治範疇，而是司法問題。

泰梅爾（Michel Temer）今天抵達中國上海，出席巴西、中國高級商務研討會，4日起將參加在大陸舉行的20國集團（G20）領袖高峰會議。

8月31日，羅賽芙（Dilma Rousseff）彈劾案最終審判，巴西參議院決定分開表決罷免職位和褫奪公權。反對羅賽芙人士認為此舉不合法，決定上訴聯邦最高法院，但泰梅爾認為，參議院的行動對錯與否，現在不重要。

泰梅爾告訴隨行採訪的記者團，「參議院已做出決定，是對還是錯就不重要了。因為這個問題不再僅屬於政治範疇，同時需要司法解釋。」

泰梅爾還表示，羅賽芙保留公權只是一點「小尷尬」，不致於影響政府執政。

與泰梅爾同行的巴西官員包括財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）、外交部長賽拉（Jose Serra）、農業部長馬吉（Bailo Maggi）、參議院議長卡列洛斯（Renan Calheiros）和數名國會議員。

大陸企業家在巴西、中國高級商務研討會中宣布，未來幾年將在巴西投資巴西幣100億元（約新台幣986億元）以上，興建冶金工廠、購買飛機和進行農業基礎設施改善工程等。

泰梅爾在會中致詞，強調這是他就任總統後首次官訪，巴西的各項經濟指標正在逐漸改善中，而巴西會克服危機。

梅雷萊斯也在會中指出，明、後年巴西國內生產毛額（GDP）分別預期成長1.6%和2.5%。

研討會結束後，泰梅爾一行將續往杭州參加20國集團峰會，與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊會談。1050903

(中央社)