泰王感染接受治療 血壓心跳體溫都正常

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泰國王室宮務處發布新聞指出，國王蒲美蓬8月間曾經受到感染，但經過醫療小組治療後，心跳、血壓和體溫都恢復正常，持續治療休養中。

泰國王室宮務處2日深夜發布第32號新聞指出，總結國王蒲美蓬8月的情況報告，在8月時發現有痰和心跳加快症狀，經血液和細菌檢查顯示為感染，醫療小組給予抗生素治療後，經過X光檢查確認顯示治療有效。

目前國王的心跳、血壓及體溫都正常，醫療團隊建議持續住院觀察並接受治療。

泰王蒲美蓬是現今在位最久的君主，6月9日泰國全國上下慶祝登基70年，今年12月5日將度過89歲生日，近二年都在曼谷附近的詩麗拉醫院休養，上一次露面是在今年1月間。1050903

(中央社)