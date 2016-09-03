99歲學校秘書 服務同一崗位80年
中央社記者顏伶如波特蘭2日專電）印第安納州庫佛城（Culver）1所私立預備中學，高齡99歲的學校秘書本週稍早慶祝在同一個工作崗位任職長達80週年。
99歲的戴維斯（Elisabeth Davis）接受美國廣播公司（ABC）「早安美國」（Good Morning America）晨間新聞專訪時回憶說，當年高中畢業之後，因為沒有錢可以上大學，在親戚介紹下到庫佛學院（Culver Academies）上班，從1936年開始就擔任相同的職務到現在。庫佛學院是一所私立的預備學校（prep school），招收9年級到12年級學生。
戴維斯目前獨居，如今已經沒有自行開車，每天搭乘同事的便車到學校上下班，在她專屬的小型辦公室裡工作，負責管理全校教職員工的檔案資料。除了動手抄寫資料，她使用的是傳統打字機，而不是電腦。
她說，每天到學校來上班，讓她感覺很開心，因為自從丈夫2004年過世之後，家裡就只剩她一人，「白天我到這邊，可以跟大家在一起，而且大家都說我把事情做得很棒。」
對於她的工作內容，戴維斯表示，不管什麼資料，一定都要留一份紙本存檔，以備不時之需。她說，「我學到的是，永遠要有紙本存檔做為備份，因為原檔可能會弄丟。」
她也說，從沒想過自己會在學校服務這麼久，學校為了她也做了許多改變，例如讓她繼續使用打字機，不必改用電腦。
每當戴維斯的打字機故障時，校方會為她特別訂購維修零件，好讓她得以繼續順利工作。
她說，短期之內並沒有退休的打算，而且會繼續認真工作，「現在只要能夠有著一天天的日子，讓我去做我想做的事，都是我的福氣。」1050903
(中央社)
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