澎百年郵局 所有有人島都有綠衣天使

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郵政風華專題8澎湖郵局在離島澎湖公營事業單位中算是很早成立，營運至今，有近百年歷史，服務據點遍及本島及島內所有有人居住的離島，都有「綠衣天使」身影，非常便利。

澎湖縣政府文化局史料記載，澎湖郵局前身，早在日據時代的西元1926年即設立，稱之為「媽宮郵便局」，1945年台灣光復後，改名為「澎湖郵便局」，當時郵政與電信一起辦公，也最早開啟合署辦公先例。

直至民國61年，隨地方建設，經濟發展，郵政與電信業務日增成長，原有老舊辦公廳舍空間不敷使用，才在現今馬公中正路興建郵政大樓和電信機房。

「澎湖郵便局」位於馬公民族與中山路口、緊鄰馬公商港口，是馬公最早開發區域，周邊還有天后宮、全台第一老街「中央街」、順承門和警察文物館等，可見當年榮景。郵便局遷移中正路辦公營業後，留給電信局使用，但中華電信也在馬公信義路興建營運所，而告閒置迄今。

「澎湖郵便局」多年前還保有公用電話亭，但在手機普及後，目前僅剩2具話筒，郵局則在內部還設有自動提款機，方便過往遊客存提款，其餘都告拆除而閒置，僅保有建物完整外觀。

由於在澎湖郵政與通訊史上具歷史意義，加上房舍是在日治昭和1年時期創建，入口屋頂建築形式呈現切角頂，屋頂出簷較大，下方有三角木架支撐，具歷史價值，與澎湖大多傳統閩南式建築不同，澎湖文化局在102年底依文化資產保存法列為澎湖「歷史建築」保存。

澎湖郵局經理陳麗美表示，郵政、儲匯、壽險等業務，在澎湖來說，不管是飛天、上山、下海，任何郵件、包裹等都必須經陸海空，算是大挑戰，但都使命必達。

澎湖郵局可說是全澎湖分支單位最多的公營事業之一，除中正路郵局外，在1市5鄉設有9個支局，由於離島眾多，在全縣只要在有人居住的2、3級離島，還設有18處郵政代辦所和郵票代售處，服務島上居民洽辦郵政等業務。

陳麗美說，澎湖郵局營運迄今，算是百年老店，隨時空改變，郵局內部裝置更有藝文空間，提供民眾舒適洽公環境，郵局也善盡社會責任，每年四季配合節慶年節，結合慈善團體、社區等單位推動關懷獨居、賀歲送春聯、猜燈謎、繪畫寫生、捐血等公益活動，秉持「榮譽、責任、承諾」服務理念，提升郵政服務品牌，讓百年郵政再現風華，邁向另一個百年。1050903

(中央社)