NBA》科勒卡戴珊新情人出爐 騎士湯普生

敢跟科勒卡戴珊傳出緋聞，看來崔斯坦湯普生(中)早已做好心理準備。(美聯社資料照)

卡戴珊家族的女人，真的很愛跟NBA球星搭上關係！根據《TMZ》最新爆料，身為前湖人球員歐登的前妻，且跟火箭「大鬍子」哈登有過男女朋友關係的科勒卡戴珊，最近被拍到跟上季NBA總冠軍騎士中鋒崔斯坦湯普生出雙入對，兩人看來已在一起。

《TMZ》最近接連拍到科勒卡戴珊與湯普生一起出沒的畫面，包含兩人從夜店先後走出，以及兩人同時離開洛杉磯比佛利山1間豪華大廈，看來兩人感情逐漸加溫當中，只是還沒跟歐登真正完成離婚手續的科勒卡戴珊，這次是否玩真的，恐怕沒人敢確定。

湯普生上季幫助騎士拿下NBA總冠軍，且在去年10月完成5年8200萬美元的續約動作，只是根據過往卡戴珊家族與NBA球員的交往歷史，幾乎每個跟她們畫上關係的球員都沒什麼好下場，令人不禁佩服湯普生的膽量，接下來就看兩人是否真能成為一對。

(中時電子報)