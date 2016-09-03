南投中興郵局郵票牆 300多張吸睛

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郵政風華專題9「南投中興郵局」為配合民國103年台灣燈會，在郵局外牆打造「郵票牆花燈」，300多張郵票圖案，2年多來成為熱門景點。

南投市中興新村悠閒、綠意盎然，是許多民眾假日休閒好去處，而位於中學路、光華路街口的南投中興郵局緊鄰中興新村兒童公園，郵局外牆設郵票燈箱牆面，超過300張郵票圖案，每張都是故事，夜間亮燈更顯美麗，被旅客譽為中興新村12景之一。

台灣燈會103年移師中興新村舉行，位於場地內的南投中興郵局配合燈會活動，在郵局外牆打造「郵票牆花燈」，成為當時主燈、副燈之外，最受歡迎的花燈之一，吸引許多集郵迷朝聖。

燈會結束後，「郵票牆花燈」被保留，仍維持每天晚間6時到9時開燈，這份堅持讓許多民眾看到，南投中興郵局成為民眾打卡、評論「景點」，網友留言「好美的郵局，晚上好美」、「外牆布滿郵票圖案，很有創意」。

郵票牆郵票圖案超過300張，年代橫跨半世紀，有面值新台幣3元及0.4元的「台灣省橫貫公路通車紀念」郵票、面值2元的「美國總統蒞華訪問紀念」郵票、面值0.8元的「第十屆軍人節」郵票，張張都是故事，見證台灣社會、經濟、政治發展。

以「美國總統蒞華訪問紀念」郵票為例，是49年6月18日發行，當天前美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）應中華民國前總統蔣中正之邀訪華，發行郵票以誌紀念，利用庫存的保衛金馬郵票2元、3元面值票，交中央印製廠加印紅色中英文「美國總統蒞華訪問紀念」字樣。

南投郵局經理李木順到任後，曾到縣府拜訪副縣長陳正昇，雙方談到「郵票牆花燈」成功經驗，由於縣府今年底、明年初將在南投縣農工商會展中心舉辦在地的南投燈會、沙雕展與恐龍展，陳正昇邀請南投郵局共同參與，複製成功經驗。

李木順當場答應投入南投燈會說，南投燈會規模雖較台灣燈會小，但南投郵局相當樂意贊助，將協助布置場地、設攤、贊助活動，也可規劃「郵政寶寶」參與，並提供蓋郵戳，讓燈會活動更熱鬧。1050903

(中央社)