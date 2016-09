台北 X 光州：台韓國際交流展《生活帶來的種種愉快與不安之間》

吳權倫 Chuan Lun Wu_標本博物館 Museum of Taxidermy。(北美館提供)

由台北市立美術館與韓國光州市立美術館首次跨國合作的台韓交流展《生活帶來的種種愉快與不安之間》(LIFE IN BETWEEN DELIGHT AND DISCOMFORT),於韓國當地時間8月31日開幕。本次展覽由光州美術館策展人任鐘榮及北美館資深策展人蕭淑文擔綱策畫,邀請15位(組)台、韓藝術家:王仲堃、余政達、張嘉穎、謝杰樺+董怡芬、曲德義、吳權倫、豪華朗機工、金光哲、金起徹、金明範、羅 賢、朴相華、成泰訓、申昊潤、梁那姬共同展出,將與九月開啟序幕的光州雙年展平行對話,相互輝映。

開幕典禮現場貴賓合影。(北美館提供)

作為這項為期兩年的館際交流合作計畫的主要推動者,北美館館長林平表示:「國際交流是美術館策展合作的一種趨勢,不僅能將國內優秀的藝術家推向國際,亦促進館際間的專業交流合作,深化台灣藝術在國際當代藝術脈絡的影響力。

曲德義 Teh-I Chu_D1601。(北美館提供)

這次採用不一樣的國際交流展模式,由雙方策展人共同策劃,各自推薦合於議題的藝術家。在此機制下,可深化兩館藝術家和策展人的多層次交流。期望透過此次與光州美術館的合作契機,開啟對話的可能,並延展更豐沛的藝術能量。」

開幕典禮上,光州市市長尹壯鉉、光州雙年展基金會代表理事朴良雨、第57屆威尼斯雙年展韓國館策展人李大衡等韓國藝術界人士皆到場與會交流、祝賀開幕成功,北美館林平館長和光州市立美術館趙真湖館長並握手預祝本次的合作成功。

張嘉穎 CHANG Chia Ying_暗夜沙皮諾 Dark Shapiro。(北美館提供)

同時預告2017年,台北除將接續光州主辦世界大學運動會之外,亦邀請光州美術館共同策畫來台展出。此舉不僅意味世大運的經驗傳承,並象徵著透過文化交流和藝術創意來展現平行於全球體育賽事之外的雙城藝論,一種深刻的以文會友和藝術拚場精神。

此次,北美館在緊鑼密鼓地籌辦2016台北雙年展於九月登場前夕,率團赴韓國光州參展,與光州雙年展聯動,獲致更多重的曝光機會和專業對話,不僅能提升台灣當代藝術在國際的能見度,同時突顯台北在亞洲乃至全球當代藝術網絡中的影響力,此次館際合作成功開啟亞洲作為當代藝術重鎮的新紀元。

豪華朗機工 Luxury Logico_天氣好不好 我們都要飛 Fly! No Matter What!(北美館提供)

【科技生活的愉快與不安】

針對這次的台韓交流展出,以《生活帶來的種種愉快與不安之間》為題,反應全球世界自工業革命以來,科技已經改變人類的價值觀與生活型態,為人類生活帶來種種的愉悅和便利,亦面臨科技所帶來的反噬與破壞,其所產生的複雜思辨和問題論述,正是人類世界遭逢前所未見的重大轉型。從媒材到題材的選擇上,策展人蕭淑文藉此呈現:「剖析激進科技時代背後的人類價值是什麼?並且如何衝擊我們舊有的價值觀、道德觀和文化觀,進而產生激辯與交鋒。」

曲德義 Teh-I Chu_D1601。(北美館提供)

透過「科技」與「生活」的關照,藝術家吳權倫結合實體物〈動物標本〉及數位產物〈電腦圖像、物件〉,探討人類如何在實體和虛擬世界游移中面對的「科技」議題。豪華朗機工的作品《天氣好不好 我們都要飛》運用數位科技來打造一個想像的明日,探討人類未來命運與資訊產品的創新尺度及發展速度息息相關。

余政達的作品《It’s So Reality! 操實境》思考、深化媒體社會奇觀,不斷地藉由電子媒體系統向我們投射生活的各種狀況。謝杰樺+董怡芬的《日常編舞》讓觀眾體驗「關係性」在科技運用下的建構與被建構,企圖超越語言、文字、信仰,回應人相遇時的生命狀態,抗拒媒體社會定義下的生命形式。

此外,觀眾亦可藉由王仲堃《聲牆 - 號》作品,探索身體移動與無定形聲音在空間裡的存在關係,思考未知的介質如何影響著人類的生活。若從精神面的角度切入,曲德義的抽象繪畫與張嘉穎的繪畫作品皆在虛幻與現實的揉雜之間,表達精神層面的斷裂與徬徨。

余政達 Cheng-ta Yu_It’s So Reality! 操實境。(北美館提供)

生活帶來的種種愉快與不安之間

LIFE IN BETWEEN DELIGHT AND DISCOMFORT

展期:2016年8月22日至2016年11月13日

開幕典禮:8月31日

地點:韓國光州市立美術館 Gwangju Museum of Art - 광주시립미술관

展覽策劃:任鍾榮Lim Jong Young (光州)、蕭淑文(北美館)

展出藝術家:王仲堃、余政達、張嘉穎、謝杰樺+董怡芬、曲德義、吳權倫、豪華朗機工、金光哲(Gim, Gwang-Cheol)、金起徹(Kim, Ki-Chul)、金明範(Kim, Myeong-Beom)、羅 賢(Na, Hyun)、朴相華(Park, Sang-Hwa)、成泰訓(Seong, Tae-Hun)、申昊潤(Shin, Ho-Yoon)、梁那姬(Yang, Na-Hee)

