朱孝天今大婚 韓雯雯派對開深V放送側乳
男星朱孝天與大陸女星韓雯雯6月登記結婚，今(3日)在峇里島舉辦海島婚禮，邀請許多親友見證他們的人生大事，而在婚禮前一天，小倆口舉辦閨蜜下午茶與迎賓派對，韓雯雯先是身穿抹胸禮服、大秀側乳，而在迎賓派對中，韓雯雯以一身薄紗透膚禮服，氣質現身。
韓雯雯昨下午舉辦單身派對，與好姊妹們享用下午茶，她身穿抹胸禮服，胸前開深V還大秀側乳，好身材一覽無遺，而在迎賓派對中，朱孝天與韓雯雯勾手甜蜜現身，朱孝天身穿黑色西裝，相當帥氣，準新娘則是以寶藍色薄紗透膚禮服現身，模樣美爆。
朱孝天有別於以往低調作風，大方直播單身派對與迎賓趴，分享他即將娶回美嬌娘的喜悅，而今是婚禮的重頭戲，將舉辦迎娶、禮堂儀式與晚宴等，也格外備受矚目。
(中時電子報)
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