梁朝偉與替身同框 男神是誰傻傻分不清

香港藝人、「電眼男神」梁朝偉日前被目擊在義大利拍攝新片，現場有偉仔的替身，除了身形和打扮，連樣貌相似度也非常高，乍看之下讓人難以辨認。

香港星島日報今天報導，梁朝偉平日深居簡出，近年作品量極為稀少，他所屬的公司澤東電影昨天發放一段短片，並透露梁朝偉今年會與周迅第三度合作。

此外，有網民日前看到偉仔人在義大利拍攝新戲，現場還有他的替身，除了身形和打扮，兩人連樣貌相似度也非常高，一時之間難以辨認。1050903

(中央社)