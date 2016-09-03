「日本希拉蕊」蓮舫參選黨魁 誓言奪回政權

日本民進黨15日將舉行的黨魁選舉，目前以代理黨主席蓮舫(圖)呼聲最高，她誓言將在2020年前，從安倍晉三手中奪回政權。(美聯社)

日本民進黨15日將舉行的黨魁選舉，關係著能否挽回其前身民主黨失去的民意，並為奪回政權鋪路。目前候選人當中以代理黨主席蓮舫呼聲最高，致力成為日本最大反對黨首位女性領導人，她誓言將在2020年東京奧運會召開前，從安倍晉三領導的自民黨手中奪回政權，因此被喻為「日本希拉蕊」。

日本民進黨黨主席候選人包括代理黨主席蓮舫、前外交大臣前原誠司、國會對策副委員長玉木雄一郎，蓮舫目前略占優勢，其支持者包括岡田、前首相野田佳彥、原民主社會黨派系成員以及前環境相細野豪志派系。

現年48歲的蓮舫，曾在民主黨政府中出任行政改革擔當大臣，今年7月連任代表東京選區的參議員。在參院，蓮舫是民主黨的形象代表，經常向首相質詢，參加電視辯論。先前負責2010財政年度中央政府部門預算甄別工作，曾在國會就政府資助專案質詢相關負責人，犀利的言辭給公眾留下深刻印象。

蓮舫8月受訪時表示，一旦當選黨主席，將致力於修補民進黨的公眾形象。她也認為下屆眾議院選舉，民進黨不應再與日本共產黨聯手，因為政策不同使兩黨無法組成聯合政府。

蓮舫批評首相安倍在日本戰敗投降紀念日發表的談話中，沒有提及「深刻反省」。至於修憲議題，她將與公眾一同構建「以未來為導向」的憲法。

隨著越來越多女性活躍於日本政壇，蓮舫說，我願意讓這一趨勢在日本越來越強勁。

(中時)