腳趾紅腫如香腸 乾癬性關節炎作祟
一名36歲的曹姓女子，從半年前開始雙側腳趾會反覆紅腫熱痛，如同香腸一般，她就醫後才發現罹患乾癬併發乾癬性關節炎，經過免疫調節劑的治療後，情況才逐漸改善。
台中醫院免疫風濕科醫師鄭硯寧指出，「乾癬性關節炎」是一種慢性、發炎性關節炎，臨床表現多以手指關節及下背痛開始，也常發生著骨點病變或是手指、腳趾發炎腫痛，稱為香腸指（趾）等症狀。
鄭硯寧表示，乾癬病患中約有5%至7%會發生關節炎，但關節炎與乾癬不一定同時發生，大部分的病患會先出現皮膚的病灶，但有時若病灶只侷限在頭皮、肚臍或是指間，往往會疏忽造成診斷上的困難。
此外，約有20%的病患關節炎發作在皮膚病變之前，此時醫師須仔細詢問有無乾癬的家族史、指甲有無病變、是否曾發生香腸指（趾），再配合抽血和X光檢查才能正確的診斷。
鄭硯寧也提醒，乾癬性關節炎不只會造成關節腫痛不適，持續的發炎也會使關節遭到破壞甚至變形，因此，乾癬的病患應隨時注意是否有關節的症狀，若有症狀應盡速就醫並接受治療，除了可以改善關節與皮膚的症狀外，也可以預防關節的變形。1050903
(中央社)
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