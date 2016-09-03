杜特蒂家鄉驚爆 恐怖組織宣稱犯案

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正被菲律賓政府軍圍剿的恐怖組織阿布沙伊夫，出面聲稱他們犯下納卯市夜市奪命爆炸案，並揚言未來幾天還會繼續在其他地方犯案。

昨天深夜10時20分左右，菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市發生夜市爆炸事件，納卯市警方今天上午7時稱，死者增至14人，另有71人受傷送醫。

阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）發言人拉米（Abu Rami）在dzMM廣播節目中宣稱犯案，並號召全菲所有「聖戰士」團結對抗政府軍。

拉米揚言未來幾天還會發動更多攻擊。

菲律賓政府軍正在阿布沙伊夫大本營蘇祿島集結，估計士兵人數已達8000至9000人，準備一舉消滅這支為數約480人的恐怖組織。軍方在叢林的連日零星戰鬥中，已擊斃約30名阿布沙伊夫成員。

另一方面，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）發表聲明說，在阿布沙伊夫傷亡慘重的情況下，「我們預測這類事件將會發生，且提醒部隊提防。」

羅倫沙納補充說，然而「敵人也利用了憲法賦予人民的民主空間，自由行動並散播恐怖」。

總統杜特蒂已宣布全國進入「無法紀暴力狀態」，加強各地維安措施。1050903

(中央社)