【幻境生態】 葛昌惠影像創作展。（台北市藝文推廣處提供）

台北市藝文推廣處自9月3日起至10月30日，將展出駐館藝術家葛昌惠的影像創作展，本展將展出《no nuclear》與《earth》兩個系列作品，以攝影結合影像的魔幻合成技術，呈現平面視傳海報共 17 張。畫面呈現強烈的氛圍與質感，以環境保育為主體，傳達人類與動物的面臨生態危機的痛苦與無奈。

其中《no nuclear》系列已獲得德國紅點與 Adobe Award 兩個世界級競賽的獎項，此次展覽為臺灣第一次全系列展出，希望借此系列作品，能喚起民眾對於環境保育的重視。本次展覽的駐館藝術家葛昌惠，為新生代的多媒材創作者，跨足於藝術攝影、設計與短

片導演。

她的作品關切著社會議題與心靈中的孤寂，呈現一種灰暗尖銳的視覺印象。並以劇場的經驗，刻劃敘事性的畫面與人物，創作強烈批判性與詭異魔幻的氛圍。常態性發表創作作品於攝影展、影展。並開設攝影教學課程、講座、工作坊，以自身的實務經驗與理論知識，推廣概念美學之肖像攝影。

【幻境生態】 葛昌惠影像創作展

時間：09 / 3 ~ 2016 / 10 / 30

地點：台北市藝文推廣處 1F 大廳（台北市八德路3段25號）

開放時間：週二～週日 9:00～21:00（週一公休）

(中時電子報)