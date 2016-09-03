NBA》休兵期球衣銷售排名 詹姆斯力壓柯瑞

隨著詹姆斯在今年總冠軍賽逆轉擊潰勇士，詹姆斯的球衣銷量也超越柯瑞。(美聯社資料照)

《ESPN》公布NBA休兵期間(從6月23日到8月31日)的球衣最新銷售排行榜，結果上季帶領騎士在總冠軍賽從1勝3敗逆轉封王的「小皇帝」詹姆斯，力退勇士球星柯瑞強占首位，比較令人意外的是，今年選秀狀元班西蒙斯排在第10。

這項休兵期球衣銷售排行榜前10名依序為：詹姆斯、柯瑞、杜蘭特(勇士)、厄文(騎士)、羅斯(尼克)、韋德(公牛)、布萊恩(退役)、鄧肯(退役)、韋斯布魯克(雷霆)與西蒙斯(七六人)。

西蒙斯擠進球衣銷售榜前10，成為這份排行榜當中唯一菜鳥，可見球迷對這名澳洲籍前鋒的高度期許，就算他連1場比賽都還沒打也一樣，也因西蒙斯的人氣帶動，七六人官網商店的銷售量，也比去年同時間上升76％。

(中時電子報)