歐巴馬將訪問中國、寮國 進行任內亞洲政策總決算

美國總統歐巴馬將今日(3)起將訪問中國和寮國，出席G20領導人峰會和東亞峰會。對於明年1月任期屆滿的歐巴馬來說，這是任期間的最後一次亞洲訪問。歐巴馬將此訪定位為執政期間提出的重視亞洲政策的「總決算」，將表達美國在南海及朝核問題上堅持發揮領導作用的意向。

據共同社報導，歐巴馬3日將在召開G20峰會的杭州與大陸國家主席習近平舉行會談。這是南海仲裁後兩國首腦舉行的首次會談，歐巴馬擬要求習近平接受仲裁結果以阻止中國推進軍事基地化。

報導指出，在中國反對韓國部署美軍最尖端陸基導彈攔截系統「薩德」(THAAD)的情況下，中美兩國是否會在處理北韓問題強力合作，備受矚目。兩國還力爭同時公佈對全球暖化對策新框架《巴黎協定》的批准，展現作為兩大溫室氣體排放國共同致力於解決問題的姿態。

報導稱，結束杭州之行後，歐巴馬將轉往寮國參加東亞峰會，除了與東協(ASEAN)首腦的會議外，歐巴馬還計劃與菲律賓總統杜特蒂舉行雙邊會談，或將確認為和平解決南海問題展開合作。歐巴馬還打算同日本首相安倍晉三及韓國總統朴槿惠舉行會談，正在就此展開協調。

報導稱，訪問寮國期間，歐巴馬將進行有關重視亞洲政策的演講，指出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)是美國主導地區秩序的基石，並強調使其盡快生效的必要性。

(中時)