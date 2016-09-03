陸「廁所革命」 公廁內設電視.ATM
中國大陸出現「豪華公廁」，在公廁內不僅設置有自動取款機（ATM），還有可供使用者看電視和報紙的休息室等。這源於中國大陸政府正在進行的「廁所革命」。
南韓「中央日報」引述陸媒報導，江蘇宿遷市經濟開發區最近開放的公廁設有ATM、自動販賣機和育嬰室等設施，同時還提供免費WiFi。
在公廁一邊的閱覽室內，設有電視機和各種報紙。負責公廁管理的開發區管理事務所長王沖表示之後會添置各種圖書和期刊，「也將提供熱水和電動摩托車充電設施」。改造舊式公廁共花費28萬元（人民幣，下同）。宿遷市政府計劃從明年開始，在全市內設置更多的多功能公廁。
報導稱，大陸國家旅遊局制定了從去年開始的3年計畫，對景點內公廁以及一般公廁進行擴充改造。中國在3年內將新建3.3萬間、改造2.4萬間著名景點和景點餐廳的公廁。
大陸國家旅遊局副局長李世宏在今年4月「公廁革命一周年」的紀念儀式上表示：「今年計劃將投入125億元」。已經開始的公廁革命，按建設、管理、改善細分為29個項目，正在分別進行中。
另外，大陸的地方政府正在進行各有特色的公廁革命，例如北京的通州和房山建設了100多間附設有休息室、育嬰室等設施的「第5空間」高級公廁。
(旺報)
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