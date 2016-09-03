印尼馬寧焦湖 百噸魚屍掩蓋湖面臭氣沖天

印尼馬寧焦湖滿滿的魚屍，惡臭撲鼻。（圖取自中新社）

印尼西蘇門答臘省的馬寧焦湖（Maninjau Lake）上周五開始，湖面上突然出現不少死魚，這些估計重達百噸的死魚不僅發出陣陣惡臭味，死魚幾乎掩蓋湖面的場面也十分驚人。

中新社報導，馬寧焦湖過去15年以來，一直不斷地發生魚群集體死亡事件，當地漁業官員指說，當有暴風雨來襲翻攪湖水時，很容易讓沉積湖底的有毒硫化物湧到湖面上，導致大量魚死亡。當地官員說，2009年那年最為嚴重，魚屍總重達7000公噸。

中新社報導，到去年為止，印尼馬寧焦湖有1萬6000多個用來養殖淡水魚的浮式網箱（keramba），比當局限定的6000個超出一倍半，過多的飼料和魚兒排泄物造成湖水嚴重污染。當地專家認為，暫停養殖活動才能讓湖水恢復生機。

(旺報)