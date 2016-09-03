藍心湄曬比基尼照！躺沙灘曬S曲線 身材美爆

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藍心湄大方秀比基尼美照。（圖／取材自藍心湄臉書）

藍心湄橫跨主持、音樂、戲劇，演藝事業成績亮眼，有「時尚教主」、「藍教主」稱號。（圖／本報系資料照片）

「時尚教主」藍心湄橫跨主持、音樂、戲劇，演藝事業成績亮眼，主持《女人我最大》引領女性時尚潮流，受封為「藍教主」，近幾年藍心湄積極拓展副業，餐廳經營得有聲有色，出道多年的她，身材保養得宜，近日她曬出比基尼美照，躺沙灘曬S曲線，性感身材美爆！

藍心湄引領時尚潮流，身材也維持得宜，藍心湄昨(2日)在臉書解放好身材，曬比基尼照，藍心湄躺在沙灘上，身穿黑色比基尼，大秀美胸、纖腰、長腿，宛如真人版美人魚，好身材一覽無遺，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

藍心湄美照一曬出，郭書瑤直呼「女兒啊～妳這樣老ㄅ會抓狂的！！」，乾女兒黃小柔讚嘆「這身材完勝了」、林如琦(GiGi)直誇好正，引發熱議。

(中時電子報)