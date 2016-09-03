淹水消退 高市應變中心降級開設

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高市昨天傍晚起瞬間大雨不斷，造成全市多處積水盈尺，市區交通大打結，市府豪雨災害應變中心昨晚二級開設戒備。隨著入夜雨勢趨緩，各地積水消退，應變中心今降為三級開設。

高雄市區道路通報昨晚淹水案件約53件，以三民、苓雅、鹽埕、鼓山等區較為嚴重。中華地下道一度封閉，河西一路鐵道橋下因路面淹水也封閉，直到晚間9時餘隨雨勢趨緩，積水陸續退去。

內定接任中油董事長的高雄市副市長陳金德昨晚也到設在水情中心的豪雨災害應變中心視察，他指示進駐單位持續追蹤各地淹水災情，迅速應變，淹水嚴重地區警方也要加強管制人車進入。

高市水利局表示，昨晚最後解除交通管制的中正、大勇路口鹽埕圓環，隨著積水消退深夜也解除交管。上午雨勢稍歇，各地積水也都全數消退，豪雨應變中心上午8時降為三級開設，昨晚進駐的警、消、公務、環保等單位也撤離水情中心。

高雄市立殯儀館昨晚積水退去後，處處泥濘不堪，當地民眾抱怨附近滯洪池入口比路面高，難以發揮作用，建議市府在滯洪池多開幾處引水入口好發揮滯洪作用。

另外，今天凌晨有輛自小客車行經三民區鼎力路橋，突然失控翻車，駕駛自行脫困，沒有送醫，警方調查，車禍是因駕駛人雨天視線不良，認錯路自撞，駕駛並未酒駕。 1050903

(中央社)