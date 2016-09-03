好萊塢年齡歧視 女星拆解雙重標準

好萊塢以商業利益為由歧視女性，女星年過40即被業界「退休」，八卦媒體為銷量剝削女性的身形與臉孔，不過許多女星近期不再沉默，挑戰男女不一的雙重標準。

女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）新片「BJ有喜」近期在全球上映，芮妮從2010年開始在好萊塢形同半退休，2014年出席公開活動的面孔成為媒體焦點，年齡、衰老與整形成為她揮之不去的話題。

好萊塢對女性出了名殘酷，從劇本到製作幾近全面封殺資深女星的生存空間。女星年過40，可選擇的角色有限，有些劇本還妖魔化不再青春的女性，許多一線女星拍攝完畢的電影直接進了DVD和有線頻道，上不了戲院，芮妮在2010年的電影幾乎全無宣傳。

整形於是成了女星為挽救事業不得不做的「選項」，從微整形到動刀，好與年輕女星競逐愛情喜劇的角色。有些明星公開談論整形，有些明星坦然接受年老的現實。

影集六人行（Friends）女星寇特妮考克斯（Courteney Cox）近期坦承後悔整形。她說，「女性在這行生存不易，隨著年齡增長，我試著跟上腳步，追逐青春，我做了讓自己後悔的事。」媒體隨即下了寇特妮整形失敗的結論。

芮妮與寇特妮都在1990年代走紅，距今將近20年，臉孔當然和過去不相同，皮膚鬆了些，眼角多了皺紋。但好萊塢著了迷般沉醉青春與商業利益，市場上難有可供資深女性演員發揮的角色。

女歌手同樣面臨業界和輿論無所不在的年齡歧視。天后瑪丹娜（Madonna）曾在50歲拋下粗口，「幹！老娘就是50歲，想怎樣！」如今娜姊帶著小鮮肉在古巴風光慶祝58歲，年齡不是不可以談的禁忌。

但流行樂界就是不買帳，電台只播青春歌手泰勒絲（Taylor Swift）和亞利安娜（Ariana Grande）的歌曲，樂評雖稱許瑪丹娜2015年發行的「心叛逆」（Rebel Heart），但電台就是不播。

芮妮在好萊塢報導（Hollywood Reporter）雜誌表示，她從不把女性邁入熟年當成負面事情，女性隨著年紀增長會更有實力。

她說：「談論女性年紀衍生出另一個問題，為何大家要討論女人的臉孔？為何青春貌美的價值超越女性的成就貢獻？大家不會把這套標準套用在男性身上，這不是理性的對話。」

八卦小報最愛嘲笑演藝圈資深女性的身形與臉孔，芮妮在BJ有喜電影中看來比較像過去的芮妮，又成了焦點，總之話題不斷。

老萊塢女星要打破年齡歧視，恐怕首先得接受現狀，市場不是沒有機會。套句女星莎莉菲爾德（Sally Field）的話，「我也不想在銀光幕上看來衰老與精神不振，但能做什麼？我只有專注於演戲，爭取沒演過的角色，這比關心脖子看來像臥室窗簾重要得多。」1050903

(中央社)