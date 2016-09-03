大雨襲高雄 環保署：積水容器要清理
高雄市昨天傍晚瞬間大雨，造成多處淹水。行政院環境保護署今天提醒當地民眾，大雨後一定要清除積水容器，避免病媒蚊孳生，防止登革熱疫情捲土重來。
環保署說，高雄地區民眾務必要清理乾淨積水容器，避免病媒蚊孳生。
環保署說，登革熱病媒蚊會選在積水處產卵，只要有些許積水，就會孵化成幼蟲孑孓，約再過1週就能成蚊。
如果民眾沒清理積水容器，可能孳生病媒蚊或遭叮咬得到登革熱，還會收到罰單。
環保署表示， 一定要把握清除孳生源黃金期，雨後立即檢查戶內、外孳生源，主動清除積水容器，徹底做到「巡、倒、清、刷」：仔細「巡視」室內外積水容器，將積水「倒掉」，不使用的容器也要分類「清除」，減少容器，留下的容器要確實「刷洗」去除斑蚊蟲卵，妥善收拾、加蓋或倒置。1050903
(中央社)
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