年金改革 教師團體不同調

軍公教團體今天下午將發動「反污名，要尊嚴」遊行，但教育人員山頭眾多，對於年金改革議題各有立場和訴求，並不是每一個團體都支持九三遊行。

支持九三遊行訴求並動員參與的教師團體，包括全國教育產業總工會（全教產）、全國退休教師聯盟、全國教育退休人員協會等。全教產副理事長彭如玉表示，表態會參與遊行的教師，已超過3萬人。

彭如玉表示，全教產對年金改革的訴求是新制教師不多繳、不少領，舊制教師基於信賴保護原則，不更改退休金制度。她認為現在許多資訊不夠透明和充足，以至於部分人士運用錯誤的數字、產生錯誤的論述，傷害教職人員。

全國教師工會總聯合會（全教總）很早就發出聲明，不支持九三遊行。理事長張旭政表示，現在不是上街頭的時機，且主辦者缺乏具體訴求，也有淪為政治動員的隱憂。

張旭政說，全教總主張應成立新基金，並讓已退教師補繳，以達到「年輕人不白繳、中世代領得到、已退者領得久」，顧及世代正義。

私校教師年金改革聯盟不僅不支持遊行，今天下午同時更要到教育部請願，譴責九三遊行者不顧國家財政危機，以反污名等藉口反改革。他們主張改革不公義的制度，讓年金弱勢族群如私校教師，也能享有基本的退休生活保障。

另外，多位雙北地區公教人員8月底時也在台北召開記者會，要求年金改革必須「世代公平」，不能只要求年輕人晚退、多繳、少領。發言代表林老師說，比起一般民眾，公教待遇已經好的多，不支持九三遊行的訴求。

對於反對的聲音，支持九三遊行的全教產副理事長彭如玉表示，最大的關鍵還是政府，應邀請各個團體坐下來，一起比數字、比論述，共同面對年金改革的議題，尋求共識。1050903

(中央社)