美國升息恐提前 亞幣全盤皆墨

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美國升息腳步恐提前至9月，外資自亞洲撤出，亞幣幾乎全盤皆墨，以日圓及馬幣貶值幅度最重。

美元指數週線續揚0.18%至95.740。聯準會官員近期相繼有偏向鷹派的言論，美國民間機構ADP就業數據優於預期，美國8月非農就業報告若相當強勁，投資人預期聯準會恐提前於9月升息，支撐美元強勢。

由於美國升息機率攀高，引發外資撤出亞洲，亞幣幾乎全面拉回，其中，毫無利差優勢，且已經採行負利率政策的日圓，週線回貶1.68%至103.58日圓。此外，馬幣週線亦重摔1.73%。

其餘亞幣跌幅都不到1%，尤其，人民幣週線貶值0.16%表現相對抗跌。

台新投顧表示，全球央行年會後美國升息預期升溫，亞幣普遍走弱，惟人民幣匯價仍持穩在6.7的關鍵價位，且大型行庫在6.68的價位持續提供美元流動性，使人民幣表現較其他亞幣相對抗跌。

台新投顧指出，人民幣本週表現與人行副行長的言論顯示中國政府在G20峰會前人民幣維穩的決心，但應留意峰會結束後市場對於美國的升息預期與美元的走勢。1050903

(中央社)