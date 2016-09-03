爭取年金改革正義 花縣長傅崐萁帶隊北上抗議

800多名花蓮軍公教人員，今早聚集在花蓮火車站，準備出發北上。（張祈攝）

軍退人員胡洋銘痛批政府，不要拿軍公教開刀。（張祈攝）

花蓮縣退休人員盼中央能還給軍公教應有的基本尊嚴。（張祈攝）

為爭取年金改革正義，花蓮縣長傅崐萁今早率隊搭車北上，參與民眾身著白衣黑褲，穿著寫著訴求的紅色背心，預計中午12點半抵達立法院大門口，表達「要尊嚴、要正義、要改革！反霸凌、反鬥爭、反汙名！」「三要三反」的年金改革訴求。

花蓮縣公務人員協會理事長吳進書表示，花蓮共有800名軍公教響應這次的示威遊行，今早搭乘免費火車北上，盼望透過理性的示威遊行，為軍公教人員爭取基本應有的尊嚴，讓中央能夠聽到百姓的心聲。

從軍20多年的軍退胡洋銘氣憤指出，政黨輪替之後，軍公教成為資金不足的箭靶，更是率先找軍人開刀，軍人從以前2、30萬人，到現在只剩幾萬人而已，後備軍人誰要訓練，再這樣下去，誰來保護臺灣，呼籲小英政府，不要模糊焦點，政策錯就錯了，不要怪罪給無辜的軍公教人員。

(中時)