陸全國人大常委會任命李小鵬為交通運輸部長

李小鵬將接任大陸交通運輸部部長。（圖／新華網）

據新華社報導，全國人大常委會3日經表決免去楊傳堂交通運輸部部長職務，決定任命李小鵬為交通運輸部部長。

8月30日，官方正式通報了人事任免消息，現年57歲的李小鵬卸任山西省長，將轉任其他職務。

李小鵬今年57歲，為中共前總理李鵬之子，其胞弟李小勇因早年犯案已移居海外，胞妹是被稱為「電力一姐」、現任中國大唐集團公司副總經理的李小琳。

(旺報)