杜特蒂故鄉爆炸釀14死 恐怖組織宣稱犯案

我要評比

菲律賓總統杜特蒂故鄉納卯發生爆炸案，為恐怖組織「阿布沙耶夫」的報復行為。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂故鄉納卯（Davao）市夜市於當地時間2日晚間發生爆炸案，目前造成14死、71傷。恐怖組織「阿布沙耶夫」(Abu Sayyaf)坦言犯案，並揚言未來會在其他地方製造死傷。

菲律賓納卯市夜市的馬可波羅飯店（Marco Polo hotel）外於當地周五晚間傳出爆炸，總統府發言人安達那(Martin Andana)表示，現場尋獲土製炸彈碎片，是一起炸彈引起的爆炸案，但詳細爆炸原因仍待釐清。

根據《malaymail online》報導，恐怖組織「阿布沙耶夫」發言人拉米（Abu Rami）在廣播節目中宣稱犯案，他指此次襲擊總統杜特蒂家鄉，是為報復政府在蘇祿群島及巴西蘭島對阿布沙耶夫據點的軍事行動，並揚言未來會展開新一波攻擊。

杜特蒂就任總統之前，曾擔任納卯市長長達20多年，他的女兒莎拉杜特蒂（Sara Duterte）現為納卯市長，長子保羅杜特蒂（Paolo Duterte）則為副市長。

(中時電子報)