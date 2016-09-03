那些美麗卻不為人知的村莊
有些風景，美，早已不足形容自己內心的震撼，而瑞士境內遍布的村落正是如此。古老斜屋頂小屋與悄然而逝的時光，形成慢與快的時空長廊，使人彷彿走入畫中，處處都是風景，且瑞士每年還會舉辦票選「最美麗的村莊」，讓外界看見更多美麗卻鮮為人知的絕色景緻。
「水之國度，山之故鄉」，瑞士的自來水純淨到可直接生飲，山巒疊起的原始地貌強烈震撼人心，四季各有風情。登少女峰必經的小鎮茵特拉肯(Interlaken)，依傍於圖恩湖(Lake Thun)與布理恩茲湖(Lake Brienz)之間，天然純淨，全然體現湖光山色的壯麗風情一詞。
而瑞士最大夏季避暑勝地之一的琉森(Luzern)，它就像一座充滿靈氣的「琉璃之森」，可說是「最瑞士的地方」。站在14世紀末保留至今的穆西格護城牆上，能鳥瞰琉森湖與市區街景相互映襯，美景盡收眼底。
曾拜訪過瑞士的人說它是座仙境，但它的風景不只是如此！從今年入圍瑞士「最美麗的村莊」12座小鎮中脫穎而出的4座小鎮：阿爾德茨(Ardez)、碧茵(Binn)、莫爾科特(Morcote)、聖烏爾薩納(Saint-Ursanne)，與世隔絕。阿爾德茨是歐洲古蹟保存獎的模範城鎮，村落建築牆壁繪滿繽紛圖像，使人忍不住想一探究竟。
另碧茵一如其名，過去經常是人們到山中尋寶的山谷駐紮地，現今仍吸引許多人到此體驗綠樹萋萋、綠草茵茵的純淨之美。而依傍在盧加諾湖畔的小鎮莫爾科特，歷史超過一千年，洋溢著南歐度假風情，豪華且典雅；聖烏爾薩納則是保留許多古老建築、街景，尤其每兩年舉辦一次的中世紀狂歡節(Les Médiévales)最為熱鬧，滿街都是穿著復古服裝的遊行活動，讓人彷如穿越時空到中世紀小城。
(中時電子報)
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