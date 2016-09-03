NBA》禪師爆料布萊恩20歲拒打替補 險遭交易

布萊恩20歲時，就膽敢拒絕傑克生要他打替補的要求。(美聯社資料照)

生涯帶過喬丹、布萊恩、歐尼爾等傳奇球星的「禪師」教頭菲爾傑克生，3日談到當年跟布萊恩之間發生的一些衝突，包含年僅20歲的布萊恩竟然拒絕打替補的要求，甚至主動提出自己要被交易，差點害傑克生把他交易到活塞換回希爾。

傑克生回憶當時情景，「當時布萊恩剛剛傷癒復出，因為我們一直在贏，我不太想改變先發陣容，才跟布萊恩建議要不要改打替補，但他拒絕了，理由是他不想被稱為替補球員，這個當時才20歲的球員，已在擔心自己未來的歷史地位。」

「過了幾周後，我們持續贏球，歐尼爾徹底展現主宰力，相較之下，布萊恩表現弱勢，他甚至打電話跟傑瑞韋斯特請教，當韋斯特告訴我時，我想到活塞跟我提出願用希爾交換布萊恩，事實上我只考慮幾秒鐘，就打消了交易念頭。」

幸好傑克生做出正確決定，隨後布萊恩幫助湖人搶下5次總冠軍，更成為湖人傳奇球星之一，直到今年才宣告光榮退役，假如當年傑克生真把布萊恩交易出去，恐怕布萊恩的歷史地位，如今也可能無法這麼崇高了吧。

(中時電子報)