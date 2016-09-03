低壓帶影響 未來一週全台雨不停

低壓帶影響，全台雨不停，中央氣象局今天表示，基本上未來一週都是壞天氣，每天都有降雨機率，明、後天則是未來一週北部天氣相對穩定的時候，但出門還是要記得攜帶雨具。

週末全台溼答答，氣象局表示，未來一週全台灣受低壓帶影響，水氣偏多。

氣象局預報員劉宇其表示，明、後天水氣南移，北部雨勢趨緩，仍有短暫雨發生機率，至於南台灣水氣偏多，未來一週雨勢明顯，提醒民眾出門記得攜帶雨具備用。

前氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄洩天機教室撰文表示，未來一週天氣主要是看西南季風變化，當「軸線」較偏北時，各地有明顯降雨，較偏南時，影響程度由南向北逐漸遞減，未來一週南部易發生劇烈降雨。

他說，據最新歐洲中期預報中心電腦模擬，琉球南方海面有一低壓擾動，未來將朝北北東朝日本移動，對台灣無影響。1050903

(中央社)